El Poder Judicial programó para este viernes 26 de septiembre la audiencia sobre la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, suspendida en el cargo de fiscal de la Nación, contra la resolución de la Junta Nacional de Justicia que dispuso el retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público.

La diligencia virtual se desarrollará a las 10:00 a.m. y estará a cargo del juez constitucional de Lima, Juan Torres. Espinoza pide que se declare “la nulidad e inejecutabilidad de la referida resolución” y que se emita una nueva decisión que respete sus derechos.

El magistrado revisará las excepciones planteadas por la Procuraduría de la JNJ, así como el pedido de sustracción de la materia. Un recurso en el mismo sentido fue presentado por Patricia Benavides, quien participa en el proceso como “litis consorte facultativa”.

El caso se da luego de que, el 19 de septiembre, la JNJ suspendiera a Espinoza por seis meses como parte de un procedimiento disciplinario por presuntas faltas graves, entre ellas no acatar la resolución que ordenaba la restitución de Benavides.