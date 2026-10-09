La Comisión de Constitución del Senado reanudará este sábado 10 de octubre, a las 9:00 a. m., el debate sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo. Según informó la senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, la sesión fue suspendida debido a dificultades técnicas que impidieron la llegada de los ministros convocados, quienes aún permanecen en Trujillo.

“Una demora de parte de los ministros de Estado que debían de llegar porque han estado ellos, están inclusive en este momento en Trujillo y por razones que tienen que ver con problemas de orden técnico, no han podido llegar”, señaló a la prensa.

La legisladora también cuestionó que algunas bancadas rechacen las iniciativas del Ejecutivo por diferencias políticas e ideológicas. En ese contexto, mencionó las propuestas relacionadas con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el sector productivo.

“Yo entiendo que tal vez ha habido un debate político y hasta ideológico, porque muchos de los casos no se quiere apoyar absolutamente nada que venga del gobierno. Pero nosotros lo que hemos explicado acá en la Comisión de Constitución y en el Senado, es que se trata de necesidades que tiene el pueblo peruano”, expresó.

Patricia Juárez, senadora de Fuerza Popular, sobre suspensión de la sesión de la Comisión de Constitución del Senado: El día de mañana sábado estamos continuando la sesión. Los ministros de Estado estarán acá Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/t1JIUhdfpa — Canal N (@canalN_) October 9, 2026

Galarreta considera insuficiente el texto aprobado

Durante la sesión, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó la solicitud de facultades legislativas del Ejecutivo para combatir la criminalidad, prevenir los efectos del fenómeno El Niño y atender otros asuntos de gestión pública. El jefe del Gabinete explicó que el pedido original abarca ocho materias, entre ellas modernización del Estado, simplificación administrativa, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributación, vivienda y saneamiento.

Galarreta consideró insuficiente el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, debido a que no incluye todas las materias solicitadas inicialmente. Asimismo, indicó que corresponde al Senado definir los alcances y el plazo de la delegación.

Los ministros que deberán acudir mañana son: Ernesto Álvarez, de Justicia; César Astudillo, del Interior; Rafael Belaunde, de Defensa; Marco Vinelli, de Desarrollo Agrario y Riego; Juan Carlos Requejo, de Producción; y Mauricio Arnillas, de Vivienda.

La sesión es dirigida por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Carlos Mesía, que deberá continuar con la evaluación de la propuesta legislativa.

#SenadoInforma I La sesión de la Comisión de Constitución del Senado de la República continuará este sábado 10 de octubre, a partir de las 10:00 a. m. https://t.co/ZrGRAL5oV0 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 9, 2026

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