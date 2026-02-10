El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió a las iniciativas que buscan la salida del presidente de la República, José Jerí, y afirmó que el mecanismo correspondiente no es la censura parlamentaria, sino la vacancia presidencial.

Indicó que, para aclarar el procedimiento aplicable, se consultó a un grupo de constitucionalistas, quienes coincidieron en que la censura no es una herramienta válida cuando se trata del jefe de Estado.

Entre los especialistas consultados mencionó a Natale Amprimo, Ernesto Blume, Domingo García Belaúnde, Enrique García Ghersi, Wilber Medina, Aníbal Quiroga León y Óscar Urviola.

Rospigliosi precisó que, siete de los diez expertos convocados, coincidieron de manera unánime en que corresponde una vacancia presidencial.

Rospigliosi explicó que la censura está prevista para ministros de Estado u otras autoridades políticas, pero no para el presidente de la República.