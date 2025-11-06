El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la moción de censura presentada en su contra por el uso de una videocámara del Legislativo en un mitin de Fuerza Popular realizado en Trujillo.

El parlamentario afirmó que esta iniciativa, impulsada por la congresista Ruth Luque, busca “sacarme de la presidencia (del Congreso)” y recordó que anteriormente se habían presentado otras mociones con ese mismo objetivo.

Rospigliosi señaló que el hecho cuestionado se encuentra en investigación y responsabilizó a un trabajador del Congreso por el uso indebido del equipo institucional.

También sostuvo que la medida forma parte de una ofensiva política que responde a sus posiciones públicas.

“Sin duda se trata de una campaña política, no por ese hecho que es otra cosa, sino por razones políticas”, manifestó, asegurando que su defensa de las Fuerzas Armadas, la Policía y el orden público genera molestias en algunos sectores.

Por su parte, la congresista Ruth Luque precisó que la moción de censura está dirigida únicamente contra Rospigliosi, quien, como primer vicepresidente encargado de la Presidencia, tiene bajo su responsabilidad la Oficina de Participación Ciudadana, desde donde provino la cámara utilizada en el mitin.