El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público, señalando que la iniciativa ha recibido acogida y que se espera su aprobación durante la actual legislatura.

También indicó que la reestructuración de la institución depende directamente del avance de esta propuesta.

Durante su exposición, el titular del Ministerio Público advirtió que las restricciones presupuestales afectan el desempeño institucional. En esa línea, sostuvo que la falta de recursos condiciona la capacidad operativa y limita el cumplimiento de funciones esenciales.

Al abordar el tema, Gálvez remarcó la importancia del financiamiento para la autonomía de la entidad y señaló que su ausencia compromete el funcionamiento del sistema. En ese contexto, afirmó.

“La cuestión es que si no tenemos el presupuesto necesario, la autonomía del ministerio público simplemente es un cuento porque todo se hace a base de presupuesto y si no tenemos los medios para realizar nuestro trabajo simplemente no vamos a realizarlo y ese es el gran problema”, expresó.