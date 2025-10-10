Tras la vacancia de Dina Boluarte, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, sostuvo que su gestión ya se encontraba “totalmente debilitada” y que su permanencia en el cargo dependía únicamente de un reducido grupo de congresistas que terminó por retirarle el respaldo.

El titular del Ministerio Público afirmó que el Ejecutivo no logró brindar respuestas eficaces ante el incremento de la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado, lo que provocó malestar en la población y fue un factor determinante en su destitución.

“Creo que con razón [la vacaron] porque ciertamente no se ha trabajado para vencer, para dar una respuesta al pueblo sobre la inseguridad ciudadana”, refirió Gálvez a RPP.

“Ante la ineficacia del gobierno, la vacancia ha caído por su propio peso”, agregó.

Respecto al estado de las investigaciones contra Dina Boluarte tras su vacancia presidencial, Gálvez dijo que las carpetas fiscales “continúan” su curso con normalidad.

En ese sentido, el fiscal precisó que el hecho de que la destituida mandataria ya no ejerza funciones permite, incluso, solicitar “medidas cautelares”, como el impedimento de salida del país.

“En el curso de la amanecida debemos estar presentando una solicitud de impedimento de salida del país. Obviamente esto ha sido una sorpresa. No lo teníamos preparado porque el Tribunal Constitucional (TC), prácticamente, paralizó de algún modo las investigaciones y sobre todo la posibilidad de interponer algún requerimiento de medida cautelar”, sostuvo.

“Creo que en cuanto ya amanezca, estaremos presentando el requerimiento de impedimento de salida tanto desde la Fiscalía Provincial, porque ahí tenemos algunas investigaciones, y también desde la Fiscalía de la Nación”, concluyó.