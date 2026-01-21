Durante la Comisión de Fiscalización, la congresista Flor Pablo cuestionó al presidente del Perú, José Jerí, por las explicaciones brindadas en torno a sus reuniones con empresarios chinos.

La parlamentaria señaló contradicciones en las versiones ofrecidas sobre dichos encuentros, al indicar que primero se negó la reunión y luego se intentó presentar como una visita sin mayor relevancia.

“No se trata de una visita inocua” , afirmó, al señalar que se trataría de un proveedor del Estado y de reuniones reiteradas.

Flor Pablo también puso en duda que las reuniones hayan tenido como único fin la organización del denominado evento de la amistad peruano-china.

“No creo que se deba utilizar la hermandad con el pueblo chino para montar todo este espectáculo de mentiras”, expresó, y cuestionó que el presidente haya señalado no recordar con quién hablaba por teléfono en la madrugada, pese a la existencia de imágenes que lo muestran realizando llamadas desde la Presidencia.

En ese contexto, la congresista vinculó el tema con la actual crisis de inseguridad ciudadana y afirmó: “No era reunirse con empresarios chinos para planear el Día de la Amistad peruano-china; era reducir los índices de sicariato y extorsión, y garantizar elecciones seguras”. Añadió que la violencia y la delincuencia continúan afectando a miles de familias en el país, sin que se perciban resultados concretos.

El asesinato de su familiar y el reclamo por la inseguridad

En otro momento de su intervención, Flor Pablo relató el asesinato de un familiar cercano, al que vinculó con el grave problema de la inseguridad ciudadana. “La semana pasada, como ocurre en muchas familias del Perú, uno de mis familiares fue asesinado, con tres balazos, por sicarios, por extorsionadores”, manifestó ante la comisión.

El familiar al que se refirió es Julio López Toboada, su sobrino, quien salió la noche del 13 de enero a realizar un servicio como taxista por aplicativo y no regresó a casa. Horas después, su cuerpo fue hallado sin vida bajo un puente en San Juan de Lurigancho. Cantante reconocido y exintegrante de la Marina de Guerra, fue asesinado por presuntos delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros.

Pablo sostuvo que la reducción de la violencia y la delincuencia era una responsabilidad directa del Ejecutivo. “Ese era su encargo, presidente. Disminuir la violencia y la delincuencia. Y eso no está ocurriendo”, afirmó,