El candidato a la Alcaldía Metropolitana de Lima por Avanza País, Francis Allison, manifestó su apoyo a la presidenta electa Keiko Fujimori y señaló que los resultados de su gestión beneficiarán al país.

Cabe mencionar que también indicó que una de las acciones más urgentes del nuevo Gobierno debe ser declarar en emergencia el sector Interior para agilizar la adquisición de equipamiento para la Policía Nacional.

Allison explicó que la institución policial enfrenta limitaciones por la falta de recursos esenciales para combatir la delincuencia.

“Nuestra Policía Nacional carece de pistolas, chalecos antibalas, equipos de geolocalización y muchos otros implementos. Es fundamental declarar en emergencia el sector Interior para hacer las compras necesarias”, afirmó.

En transporte, también respaldó la propuesta de ejecutar de manera simultánea cuatro nuevas líneas del Metro de Lima al considerar que la ciudad requiere un sistema masivo y eficiente.

En relación con la vivienda y los servicios básicos, el candidato propuso reestructurar Cofopri para acelerar la entrega de títulos de propiedad. Señaló que alrededor de medio millón de limeños aún carecen de ese documento y recordó que el plan de gobierno de Keiko Fujimori contempla otorgar un millón de títulos en todo el país.