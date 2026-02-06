El congresista de Alianza para el Progreso y candidato al Senado, Jorge Marticorena, se pronunció en Canal N sobre la asignación de recursos de la franja electoral, en especial por la concentración de la pauta en Cosmos TV, canal vinculado a la Universidad César Vallejo.

Durante la entrevista, indicó que la destinación de cerca del 90 % de los recursos de campaña de APP a dicho medio no estaría prohibida mientras se mantenga dentro del marco legal, aunque consideró legítimo que la Fiscalía evalúe si hubo un uso indebido de fondos públicos.

El legislador señaló que corresponde al Ministerio Público determinar si existen responsabilidades y remarcó la necesidad de contar con mecanismos de control que permitan supervisar el uso de recursos del Estado en procesos electorales.

Finalmente, sostuvo que la normativa vigente no establece criterios técnicos claros sobre la distribución de la franja electoral, por lo que consideró necesario revisar las reglas actuales para evitar cuestionamientos y eventuales conflictos éticos.

Jorge Marticorena, congresista de APP, sobre franja electoral en canal de la UCV: Mientras el marco legal no lo impida, de alguna manera, eso está permitido



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/50zbMbvdTn — Canal N (@canalN_) February 6, 2026