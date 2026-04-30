El Despacho Presidencial emitió un comunicado para precisar las declaraciones del presidente José María Balcázar, tras la controversia generada por sus expresiones durante el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima.

El documento busca aclarar el sentido de sus palabras y su relación con un libro citado en esa intervención.

Según el pronunciamiento, lo dicho por el mandatario se basó en el contenido del libro “Los enemigos del Comercio”, del autor Antonio Escohotado, y reflejaba la visión del escritor sobre el desarrollo económico europeo. No obstante, se reconoció que sus declaraciones generaron una interpretación equivocada sobre el pueblo judío.

“El señor presidente de la República lamenta que dichas declaraciones hayan generado una percepción equívoca sobre el pueblo judío en el marco del inicio de la II Guerra Mundial” , se indica en el comunicado oficial. Además, se reitera que el Perú ha sostenido de manera constante que el nazismo fue responsable del conflicto y del genocidio.

El texto también subraya que el jefe de Estado rechaza de forma categórica el antisemitismo y cualquier tipo de discriminación, y expresa su solidaridad con las víctimas del Holocausto. El pronunciamiento fue emitido en Lima el 29 de abril de 2026.

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