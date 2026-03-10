Durante un encuentro con autoridades de Huancavelica, el presidente José María Balcázar afirmó que su Gobierno trabajará para destrabar proyectos que permanecen paralizados en distintas partes del país. Según indicó, estas acciones buscan reactivar obras que beneficien directamente a la población.

En la reunión, el mandatario reiteró que su gestión dará prioridad a las necesidades urgentes de las regiones. En el caso de Huancavelica, se abordó la situación de proyectos relacionados con educación, hospitales y carreteras provinciales que se encuentran en construcción o en etapa de expediente técnico.

“Nos ponemos al servicio de todos ustedes, sobre las obras paralizadas vamos a trabajar día y noche”, expresó el jefe de Estado durante el diálogo con las autoridades locales.

El encuentro contó con la participación del gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani, así como alcaldes de provincias como Acobamba y Castrovirreyna. Durante la reunión también se informó que la región registra una reducción histórica del 14% en desnutrición infantil y avances en los indicadores de pobreza, además de iniciativas vinculadas al agua y la agroexportación.