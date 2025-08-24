El Poder Ejecutivo autorizó oficialmente el viaje del canciller Elmer Schialer y el ministro de Defensa Walter Astudillo a Suecia y Francia del 24 al 27 de agosto de 2025.

Los ministros sostendrán reuniones de trabajo con sus homólogos y altas autoridades en Estocolmo y París, con el fin de dar continuidad a los compromisos bilaterales priorizados tras la reciente visita de la presidenta Dina Boluarte a Francia.

Durante su ausencia, los despachos de Relaciones Exteriores y Defensa fueron encargados al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

La publicación de las resoluciones supremas formaliza el desplazamiento de ambas autoridades, cuyo objetivo clave será tratar temas delicados de la agenda diplomática y de defensa nacional. Se precisa que los encuentros en Europa permitirán a Perú avanzar en negociaciones estratégicas, como el posible reemplazo de la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea, así como otros temas de cooperación y tecnología militar.

En paralelo, el Ejecutivo autorizó el viaje del titular de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, a Santiago de Chile entre el 24 y 27 de agosto, para participar en la XV Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) . Su despacho quedará a cargo del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, hasta su retorno.

Finalmente, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, viajará al Reino Unido y España del 6 al 12 de septiembre, para asistir al Roadshow inPERÚ Europa 2025 , con el fin de promover inversiones y fortalecer la confianza de los mercados europeos en la economía peruana. Durante su ausencia, el despacho de Economía estará a cargo del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate.