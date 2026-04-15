Cuestionamientos por problemas logísticos y técnicos durante la jornada del 12 de abril motivan solicitud de destitución.
Cuestionamientos por problemas logísticos y técnicos durante la jornada del 12 de abril motivan solicitud de destitución.

La Unión de Gremios Empresariales presentó este miércoles un pedido ante la Junta Nacional de Justicia para separar del cargo al jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Esta solicitud se sustenta en los incidentes registrados durante las elecciones del domingo 12 de abril, los cuales —según el sector— afectaron la confianza en el proceso.

Entre los principales cuestionamientos figuran retrasos y problemas en la instalación de mesas en Lima y Callao, donde varias no pudieron operar a tiempo por falta de material electoral. A ello se sumaron fallas en la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), que presentó errores en numerosas mesas receptoras de votos.

El gremio empresarial sostuvo que estas deficiencias ocurrieron pese a advertencias previas de la Contraloría General de la República y atribuyó responsabilidad a la gestión del titular de la ONPE.

“Su proceder no ha contribuido a esclarecer los hechos ni a dotar de legitimidad al proceso”, señala el pronunciamiento.

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