El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, anunció modificaciones estructurales en el proceso de formalización minera. Señaló que el Ejecutivo trabaja en un marco normativo simplificado para ordenar la situación de los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2026.

Durante una visita de trabajo a Chiclayo, el titular del Minem indicó que el actual diseño técnico dificulta la culminación de los procedimientos administrativos en plazos razonables. Por ello, el sector prepara una reestructuración del sistema a través del proyecto de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Shinno explicó a la prensa que la iniciativa busca establecer un procedimiento más directo que permita concluir definitivamente el proceso de formalización de los pequeños productores mineros. Añadió que los equipos técnicos del ministerio evalúan las distintas variables para garantizar resultados concretos en el corto plazo.

Respecto a una eventual nueva ampliación del Reinfo, el ministro precisó que solo alcanzaría a los mineros que mantengan vigente su proceso de formalización, un universo estimado en 30 mil trabajadores a nivel nacional.

Asimismo, descartó la reapertura del registro para el ingreso de nuevos operadores y recordó que este mecanismo, creado como una medida transitoria, ya ha sido prorrogado en cinco oportunidades.

Las declaraciones fueron realizadas durante actividades en Chiclayo, donde el ministro participó en un simulacro de respuesta ante lluvias vinculadas al fenómeno El Niño.

Agregó el Minem continuará con las coordinaciones técnicas para definir el texto final del proyecto normativo que buscará reordenar y acelerar el proceso de formalización minera en el país.

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