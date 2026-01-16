El congresista Héctor Valer señaló al presidente José Jerí por presuntamente integrar un entramado de corrupción, tras conocerse una reunión con un empresario chino ocurrida en diciembre pasado.

En una entrevista en Canal N, el legislador consideró “reprochable” la conducta del mandatario y afirmó que corresponde una investigación fiscal.

Valer indicó que Jerí se reunió con el empresario Zhihua Yang en un restaurante de San Borja, sin registro oficial. Según su versión, el jefe de Estado habría llegado con vestimenta camuflada y usando un vehículo oficial conocido como “el Cofre”, lo que, a su juicio, amerita esclarecimientos por parte del Ministerio Público.

El parlamentario sostuvo que existe “una mínima sospecha” suficiente para abrir una carpeta fiscal y que el presidente debe declarar ante la Fiscalía sobre el encuentro, más allá de explicaciones políticas.

También añadió que la presencia en un espacio no oficial y en circunstancias poco claras exige una investigación penal, especialmente por presuntos vínculos del empresario con intereses en Petroperú y Distriluz.