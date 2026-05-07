El proceso de consolidación de los resultados de la elección presidencial de las Elecciones Generales 2026 se encuentra en su tramo final, según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que estima tener los datos definitivos a mediados de mayo.

La secretaria general del organismo electoral, Yessica Clavijo Chipoco, explicó que los Jurados Electorales Especiales continúan atendiendo actas observadas y desarrollando audiencias de recuento de votos, mientras que el JNE revisa apelaciones en segunda instancia dentro de su competencia.

De acuerdo con la funcionaria, el 7 de mayo es la fecha límite para que los 60 Jurados Electorales Especiales culminen las audiencias de recuento, cuyos resultados permitirán avanzar hacia la proclamación de la elección presidencial.

Tras esta etapa, los jurados deberán solicitar el reporte completo del cómputo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y emitir el acta correspondiente con los resultados.

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