La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó de manera categórica versiones difundidas en medios y redes sociales que señalaban supuestas reuniones o contactos entre su presidenta y un ciudadano vinculado a la eventual jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Mediante un comunicado oficial firmado por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, la institución negó cualquier relación con el ciudadano José Alfredo Pérez Duhrarte, quien fue mencionado en algunas versiones como supuesto aspirante al cargo.

JNJ descarta reuniones o contactos con ciudadano mencionado

En el documento, la presidenta de la JNJ afirmó que no ha sostenido reuniones ni contacto alguno —directo o indirecto— con la persona mencionada.

Asimismo, precisó que no conoce al ciudadano y desmintió cualquier insinuación en ese sentido.

La institución indicó que las afirmaciones difundidas carecen de sustento y solicitó a la ciudadanía y a los medios informarse a través de fuentes oficiales.

Investigación contra jefe de la ONPE continúa

El comunicado también confirmó que la investigación preliminar seguida contra Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, se inició de oficio por decisión del pleno de la Junta Nacional de Justicia.

Según la entidad, el procedimiento se encuentra actualmente a cargo de un miembro instructor designado y se desarrolla conforme al marco legal vigente y con respeto al debido proceso.

Este proceso está relacionado con los hechos denunciados públicamente sobre el desarrollo del reciente proceso electoral.

Llamado a evitar información no oficial

Finalmente, la JNJ exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no difundir información proveniente de fuentes no oficiales, al considerar que este tipo de versiones puede generar confusión en la opinión pública.

Además, advirtió que la difusión de contenidos sin sustento podría afectar la institucionalidad democrática y el desarrollo de las investigaciones en curso.

El comunicado fue emitido en la ciudad de Lima, el 19 de abril de 2026, como parte de las acciones institucionales frente a la difusión de versiones sobre el proceso electoral.