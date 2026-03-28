El candidato presidencial Jorge Nieto se pronunció sobre la difusión de una resolución que lo vincula con un cargo en la Cancillería durante el gobierno de Alberto Fujimori. Según indicó, su designación tuvo origen en un proceso previo y no en decisiones políticas.

“Yo gané un concurso para ser agregado cultural ad honorem, sin sueldo. Lo gané. Lo que hizo después la administración que siguió fue convalidar ese concurso que yo había ganado. No le debo favores a nadie. Alguien ha dicho: ‘Ah, claro, Vladimiro [Montesinos] le dijo al chino [a Alberto Fujimori] para que el chino le dijera a Alan‘. Puro cuento, pura mentira. Gané un concurso. ¿Sabe quién ganó el concurso? Un currículum aplastante”, expresó para RPP.

El postulante explicó que este proceso se inició durante el gobierno de Alan García y que posteriormente fue validado mediante mecanismos administrativos en la gestión siguiente.

Finalmente, afirmó que presentó su renuncia al cargo tras detectar irregularidades en la gestión.

“Renuncié. Tengo la carta de renuncia, que no se la dirigí al primer embajador, una persona realmente muy agradable, un intelectual, un científico, el doctor Alberto Cazorla Talleri. Y luego llegó un general, ya ni recuerdo su nombre, que hizo cosas que eran totalmente incorrectas. Por ejemplo, intervenir mi correspondencia“, enfatizó Jorge Nieto.

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