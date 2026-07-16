Jorge Nieto contó que propuso a Keiko Fujimori que los partidos de oposición asuman la conducción de las dos cámaras del próximo Congreso bicameral. Según explicó, la medida permitiría establecer un mayor equilibrio entre los poderes del Estado.

De acuerdo con una entrevista en Canal N, la propuesta fue presentada en una reunión con la presidenta electa, realizada el último martes 14 de julio.

El encuentro se produjo tras una invitación de la lideresa de Fuerza Popular y tuvo como objetivo discutir una agenda mínima de gobernabilidad institucional.

Nieto también confirmó conversaciones con Roberto Sánchez para evaluar un acuerdo limitado a las elecciones de las mesas directivas del próximo Parlamento.

Precisó que no se busca formar una alianza programática permanente con sectores de izquierda y añadió que igualmente tuvo comunicación con Rafael López Aliaga.

Por otro lado, el exministro indicó que sugirió analizar mecanismos constitucionales para que Pedro Castillo afronte sus investigaciones bajo comparecencia en libertad. Aclaró que su propuesta no contempla un indulto humanitario ni una gracia presidencial.

En #NPortada, Jorge Nieto, excandidato presidencial, sostuvo que en la reunión con Keiko Fujimori se trató el tema de las próximas mesas directivas en el Congreso bicameral: "Le convendría que la oposición presida ambas cámaras"



Mantente informado en la WEB ►… pic.twitter.com/dhMtVv7XVj — Canal N (@canalN_) July 16, 2026