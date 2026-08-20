El senador José Arista fue elegido, por unanimidad, presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República para el periodo anual de sesiones 2026-2027. La mesa directiva estará integrada también por el diputado Ernesto Zunini Yerren, de Juntos Por el Perú, y el senador Juver Flores Suárez, de Renovación Popular.

Durante su intervención, Arista destacó que una de las principales responsabilidades del grupo parlamentario será impulsar la aprobación de la Ley de Presupuesto en el Pleno, a la que calificó como “la herramienta pública más importante para la asignación de recursos”.

El presidente de la comisión mencionó entre estos problemas al fenómeno El Niño, la corrupción, las obras paralizadas, la mala gestión y la inseguridad.

Arista sostuvo además que la labor de fiscalización debe continuar después de la aprobación de la Ley de Presupuesto.

“Nuestra tarea no termina el 30 de noviembre, día en el que generalmente se aprueba la Ley de Presupuesto, quiero comprometerlos a todos ustedes para que, desde el día siguiente del 30 de noviembre, debamos retomar con firmeza la fiscalización de la ejecución presupuestal para que cada sol se conviertan en bienes y servicios de calidad para la población”, expresó.