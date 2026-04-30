En respuesta a la controversia por sus declaraciones en una actividad oficial, el presidente José María Balcázar aseguró que sus palabras sobre el Holocausto judio han sido interpretadas de forma incorrecta.

El mandatario sostuvo que su mensaje fue planteado dentro de un análisis histórico y académico.

Durante sus descargos, el jefe de Estado reiteró que su referencia a ese episodio se dio como parte de una reflexión sobre procesos sociales y momentos críticos de la humanidad, incluidos los hechos ocurridos durante el régimen de Adolf Hitler.

En ese contexto, subrayó la importancia de estudiar estos acontecimientos para evitar su repetición. “La historia se aprende en cada época que ha transcurrido”, indicó.

Asimismo, cuestionó la interpretación de sus declaraciones y señaló que “como la gente ya no está acostumbrada a estudiar, le falta la concepción del diálogo y la comprensión”.

“Porque la verdad es que las cosas, como decía yo, como la gente ya no está acostumbrada a estudiar, le falta la concepción del diálogo y la comprensión. Y yo hablo y de repente mañana, como no me siguen, entonces resulta que tengo que estar aclarando. Eso me da la impresión a mí de que nos falta comprensión lectora, que es muy importante en la vida de los hombres”, expresó.

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