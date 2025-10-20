El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, pidió suspender el juicio oral que se sigue contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, con el fin de analizar los alcances de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que archivó el denominado Caso Cocteles, relacionado con Keiko Fujimori.

Durante la audiencia, Pérez recordó que el máximo intérprete de la Constitución declaró que los aportes económicos otorgados por la empresa Odebrecht a campañas políticas no constituyen delito de lavado de activos.

Por ello, consideró necesario que el tribunal que evalúa la situación de Villarán examine cómo esa decisión podría influir en el proceso que se le sigue.

“Lo que solicito es la suspensión de la continuación del presente juzgamiento hasta que se resuelvan los alcances en el presente proceso de la sentencia del Tribunal Constitucional 2109-2024, que beneficia a Keiko Fujimori”, expresó el representante del Ministerio Público.

Pérez añadió que la sentencia del TC “ha beneficiado a la persona de Keiko Fujimori en la que declara que no es delito de lavado de activos los aportes de dinero de la empresa Odebrecht en las campañas políticas”.

Asimismo, recordó que la defensa de Villarán presentó en su alegato de apertura una tesis similar a la de la lideresa de Fuerza Popular, por lo que consideró necesario evaluar todos los escenarios posibles, incluso el retiro de la acusación por lavado de activos.

“El Ministerio Público solicita que se suspenda la continuación del juzgamiento (...) y que se evalúen todos los escenarios posibles, que incluyen el retiro de la acusación en el extremo del delito de lavado de activos”, precisó.

El fiscal planteó además reprogramar la audiencia del 21 de octubre para el día 26, a fin de que la fiscalía actúe conforme a lo dispuesto por el TC.

Sin embargo, el juez Wilmer Quispe Umasi rechazó la solicitud, indicando que las partes podrán presentar sus argumentos sobre el delito de lavado de activos durante esta semana y que el próximo lunes 27 de octubre se evaluarán los planteamientos.