El presidente de la república, José Jerí, desarrolló una jornada de trabajo en el Callao con el objetivo de evaluar necesidades prioritarias y coordinar acciones con entidades clave del Estado. La visita se enmarca en la política del Ejecutivo de recorrer distintas regiones y atender demandas de la población y autoridades locales.

Durante la mañana, el jefe de Estado acudió a los Servicios Industriales de la Marina (SIMA), donde conoció los avances en proyectos impulsados por la Marina de Guerra del Perú para fortalecer la industria metalmecánica. Luego, se trasladó a la Central de Monitoreo del Callao, que opera de manera permanente con sistemas de análisis, investigación e inteligencia artificial aplicados a la seguridad ciudadana.

En ese contexto, Jerí destacó el uso de tecnología en la lucha contra la criminalidad. “Mezclar tecnología con inteligencia artificial y una respuesta de las autoridades genera información clave que luego usa la Policía Nacional del Perú para dar una estocada a la delincuencia. Casos como este tienen que servirnos para aplicarlo a nivel nacional”, señaló.

La agenda incluyó también una visita a APM Terminals Callao, donde se le informó sobre el funcionamiento del puerto y el avance de inversiones en infraestructura logística. Posteriormente, supervisó el centro de criminalística del Depincri y las labores de la Dicapi en materia de seguridad marítima, antes de cerrar la jornada con actividades deportivas junto a niños y adolescentes en el estadio Gualberto Lizárraga, en Bellavista.