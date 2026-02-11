José Jerí se pronunció sobre la difusión de un reportaje que volvió a poner en la agenda pública una fiesta privada celebrada en noviembre de 2024 en Cieneguilla, organizada por su cumpleaños número 38.

Según la información difundida, en el evento participaron exministros, congresistas y personas que luego estuvieron vinculadas a investigaciones relacionadas con el Congreso.

El mandatario afirmó que la reunión fue organizada por su equipo de trabajo y se desarrolló como un evento privado, fuera del horario de sus funciones como congresista.

“Mi actividad privada no interfería en mis actividades como congresista”, señaló al ser consultado por la prensa. Además, subrayó que quienes ocupan cargos públicos están expuestos a que sus acciones personales sean observadas.

Sobre la presencia de personas cuestionadas en la celebración, José Jerí dijo: “No tenemos vida privada. Estamos expuestos a que cualquier actividad sea tomada de otra naturaleza”. Aclaró que la reunión no tuvo relación con decisiones ni actos oficiales del Congreso, reiterando que su actividad personal se mantuvo separada de su labor parlamentaria.