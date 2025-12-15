El presidente de la República, José Jerí, felicitó vía telefónica al electo mandatario de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en la segunda vuelta electoral, y le expresó sus mejores deseos de éxito en la gestión.

Durante la conversación, ambos presidentes destacaron los históricos vínculos de amistad entre Perú y Chile, así como la relación bilateral basada en coincidencias y complementariedades políticas y económicas, que han permitido desarrollar una agenda amplia y diversa en beneficio de ambas poblaciones.

Además, refiere en la necesidad de enfrentar la criminalidad y la delincuencia trasnacional, por lo que propuso trabajar de manera conjunta.

Asimismo, Jerí invitó al presidente electo a realizar el Gabinete Binacional Perú–Chile durante el segundo bimestre del año 2026.

ELECTO PRESIDENTE DE CHILE

Como se conoce, el ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con el 83,4 % de los votos escrutados.

Kast obtuvo el 58,61 % de los votos, frente al 41,39 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

Debido a sus vínculos con otros líderes ultra de la región, prometió la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.