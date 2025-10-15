El presidente José Jerí anunció que este domingo sostendrá una reunión con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo; el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto; y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Carmen Velarde.
Esta reunión se llevará a cabo a las 15:00 horas en Palacio de Gobierno.
A través de sus redes sociales, el mandatario indicó que el objetivo del encuentro es coordinar acciones para fortalecer la organización de las elecciones generales de 2026.
“Para que las elecciones del 2026 sean seguras y garanticen la libre expresión ciudadana, resulta importante dialogar con los titulares de @JNE_Peru @ONPE_oficial y @ReniecPeru”, escribió.
