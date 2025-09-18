Durante la sesión solemne por el 203.º aniversario del Congreso de la República, el presidente del Parlamento, José Jerí, destacó la importancia de un Legislativo autónomo y fiscalizador para garantizar el estado de derecho.

“Sin un congreso fuerte, fiscalizador, autónomo y representativo, no existe la democracia verdadera. Sin diálogo, ni equilibrio entre los poderes, se debilita el Estado de derecho” , expresó Jerí.

El titular del Congreso también rindió homenaje a figuras históricas como José Faustino Sánchez Carrión y Miguel Grau Seminario. Sobre este último, afirmó:

“Tenemos aquí el escaño del más ilustre de nuestros héroes, el gran almirante Miguel Grau Seminario (...) Su legado nos compromete a actuar con ética, valentía y sobre todo amor al Perú”.