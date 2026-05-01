A través de un comunicado oficial emitido por la Presidencia de la República, el Gobierno conmemoró el Día del Trabajador y destacó el aporte de la fuerza laboral en el desarrollo de las sociedades. El pronunciamiento señala que cuando el trabajo no es valorado adecuadamente surgen conflictos entre el capital y los trabajadores.

El mensaje también hace referencia al proceso de industrialización en Inglaterra, Europa y Estados Unidos como un periodo clave en la historia de los derechos laborales. Según el documento, esta etapa evidenció con mayor claridad las tensiones generadas por las condiciones laborales de la época.

Asimismo, el comunicado recuerda lo ocurrido en Chicago en 1886, donde trabajadores que exigían una jornada máxima de ocho horas, mayores derechos y libertades sindicales fueron reprimidos. El texto sostiene que este episodio fortaleció al movimiento sindical y permitió avances laborales en distintas partes del mundo.

El pronunciamiento concluye con un saludo por el Día del Trabajador y lleva la firma de José María Balcázar Zelada, identificado en el documento como presidente de la República del Perú. La comunicación fue difundida con fecha 1 de mayo de 2026.

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