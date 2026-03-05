El presidente de la república, José María Balcazar, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con alcaldes que integran la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe).

El encuentro estuvo orientado a revisar iniciativas y coordinar acciones que permitan poner en marcha proyectos considerados necesarios para la población.

Durante la cita se planteó la necesidad de definir, en el corto plazo, qué obras pueden ser priorizadas para acelerar su desarrollo.

La Presidencia de la República informó en la red social X que en la reunión se establecieron compromisos entre el Poder Ejecutivo y las autoridades municipales para avanzar en ese objetivo.

“En el encuentro, el Poder Ejecutivo y las autoridades ediles asumieron el compromiso de identificar y detallar, en el corto plazo, las obras que pueden ser priorizadas, para que el desarrollo llegue más rápido a cada distrito“, señaló el despacho presidencial.

