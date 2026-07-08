El Poder Judicial declaró infundado el pedido presentado por el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, para que se deje sin efecto la prisión preventiva de 36 meses dictada en su contra.

La medida fue emitida dentro de la investigación que afronta junto al expresidente Pedro Castillo por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La defensa de Silva solicitó que el exministro afronte el proceso bajo comparecencia. Como sustento, señaló que denunció ante la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación del Puente Tarata III, además de sostener que las investigaciones no habrían encontrado elementos que lo vinculen con los hechos.

Sin embargo, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley concluyó que “no resulta jurídicamente viable solicitar la cesación de una prisión preventiva” debido a que Silva permanece prófugo. La resolución también precisa: “Al no haberse ejecutado el mandato de prisión preventiva dictada en contra del imputado Silva Villegas, no resulta posible amparar un pedido de cesación…”.

El magistrado indicó además que los documentos presentados por la defensa ya habían sido evaluados en actuaciones anteriores y no constituyen nuevos elementos que justifiquen modificar la medida.