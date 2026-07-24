El Congreso de la República realiza este viernes 24 de julio la juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031, ceremonia que oficializa la incorporación de los 190 legisladores que integrarán el nuevo Parlamento bicameral. Los 60 senadores prestan juramento en una primera sesión y, por la tarde, lo harán los 130 diputados.

Horas antes, el Legislativo instaló la Junta Preparatoria, encargada de conducir los actos protocolares previos al inicio de funciones del Congreso previsto para el 28 de julio. Con ello quedó formalmente inaugurada la etapa de transición hacia el retorno del sistema bicameral.

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Así fue la juramentación de los nuevos senadores del Congreso bicameral 2026-2031

13:10 | Wilfredo Verano Saravia juramenta como senador

13:07 | Héctor Ventura juramenta como senador

13:06 | Jorge Velásquez Portocarrero juramenta como senador

13:04 | Miguel Ángel Velázquez García juramenta como senador

13:03 | Absalón Vásquez juramenta como senador

Antes de la ceremonia sufrió una caída mientras se dirigía a jurar y fue atendido por sus colegas.

13:00 | Mirtha Vásquez juramenta como senadora

“Por la lucha contra la impunidad, por la justicia y la memoria de las víctimas de la dictadura de los noventas y los últimos gobiernos autoritarios, por la eliminación de la discriminación de los pueblos y por la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, sí, juro”.

12:56 | Juana Ticona Cohaila juramenta como senadora

12:54 | Segundo Tapia Bernal juramenta como senado

12:52 | Karla Schaefer Cuculiza juramenta como senadora

12:51 | Jacques Rodrich Ackerman juramenta como senador

12:49 | Silvana Robles Araujo juramenta como senadora

12:48 | Andrés Ramos juramenta como senador

12:48 | Jaime Quito Sarmiento juramenta como senador

El representante de Juntos por el Perú prestó juramento.

“Por los mártires del sur, por los mártires del valle de Tambo, contra las leyes pro crimen, pro impunidad, por la libertad de Pedro Castillo y por una nueva Constitución y darle todo el poder al pueblo, sí, juro”.

12:45 | Percy Osorio Palpan juramenta como senador

12:43 | Víctor Manuel Noriega Reátegui juramenta como senador

12:43 | Martha Moyano Delgado juramenta como senadora

“Por María Elena Moyano, por Alberto Fujimori y un país en orden, sí, juro”, expresó.

12:37 | Edyson Humberto Morales juramenta como senador

El representante de Juntos por el Perú prestó juramento. “Por los amautas José Carlos Mariátegui, José María Arguedas y por las víctimas del asesinato de la derecha, sí, juro”.

12:36 | Marco Miyashiro juramenta como senador

12:32 | Carlos Fernando Mesía juramenta como senador

12:31 | Elard Galo Melgar Valdez juramenta como senador

12:29 | Susana Flor de María Matute Charún juramenta como senadora

12:28 | Íber Maraví Olarte juramenta como senador

“Por la libertad del presidente Pedro Castillo, por una nueva Constitución y por justicia a las víctimas del sur, sí, prometo”, expresó.

12:25 | Estanislao Mancha Pineda juramenta como senador

El representante de Renovación Popular prestó juramento y se incorporó oficialmente a la Cámara de Senadores del nuevo Congreso bicameral 2026-2031.

12:24 | Ruth Luque Ibarra juramenta como senadora

“Por justicia para las víctimas y contra la impunidad, sí, prometo”, expresó.

12:22 | Alfonso López Chau juramenta como senador

El excandidato presidencial y representante de Ahora Nación prestó juramento y se incorporó oficialmente a la Cámara de Senadores del nuevo Congreso bicameral

12:20 | Carmen Patricia Juárez Gallegos juramenta como senadora

12:19 | David Jiménez Heredia juramenta como senador

12:18 | Milagros Jauregui Martínez de Aguayo juramenta como senadora

La representante de Renovación Popular prestó juramento y quedó incorporada a la Cámara de Senadores del nuevo Congreso bicameral 2026-2031. Durante la ceremonia expresó: “Por la vida, por mi familia, por mi Señor todopoderoso y por los más indefensos y más necesitados del Perú, sí, prometo”.

12:15 | Patricia Iturregui Byrne juramenta como senadora

12:15 | Jorge Gavidia Rodríguez juramenta como senador

12:12 | Walter Gago Rodríguez juramenta como senador

12:11 | Juver Nilson Flores Suárez juramenta como senador

12:10 | Víctor Flores Ruiz juramenta como senador

12:09 | Agripina Flores Córdova juramenta como senadora

12:06 | Flavio Figallo Rivadeneyra juramenta como senador

“Por mi familia, especialmente por mis nietos, por la justicia, por la paz y por los derechos humanos, sí, juro”, expresó.

12:04 | Jaime Delgado Zegarra juramenta como senador

“Por mi leal y apasionada defensa de los derechos ciudadanos y de los consumidores, sí juro”, expresó Delgado.

12:02 | Juan Carlos del Águila Cárdenas juramenta como senador

12:00 | Víctor Cutipa Ccama juramenta como senador

11:59 | José Moisés Chipana juramenta como senador

El representante de Juntos por el Perú prestó juramento y quedó incorporado a la Cámara de Senadores del nuevo Congreso bicameral.

11:57 | Martha Chávez Cossío juramenta como senadora

Durante la ceremonia expresó: “Por la memoria de mis padres que me inculcaron sus valores, y por la memoria del ingeniero Alberto Fujimori, el mejor presidente en la historia del Perú, sí juro”.

11:55 | Nilza Chacón Trujillo juramenta como senadora

La representante de Fuerza Popular prestó juramento y quedó oficialmente incorporada a la Cámara de Senadores del nuevo Congreso bicameral.

11:52 | Hugo Isaac Ccahuana juramenta como senador

11:51 | José Castillo Terrones juramenta como senador

El representante de Juntos por el Perú prestó juramento y quedó incorporado a la Cámara de Senadores del nuevo Congreso bicameral.

Durante la ceremonia expresó: “Por Puña (su tierra natal), por los hombres y mujeres más humildes de mi Perú y por la libertad del presidente Pedro Castillo, sí juro”.

11:46 | Francisco Calisto Giampietri juramenta como senador

El representante de Renovación Popular prestó juramento. Durante la ceremonia expresó: “Ante mi único caudillo, la Constitución, y siguiendo la estela del almirante Grau, sí juro”.

11:44 | Carlos Caballero León juramenta como senador

El representante del Partido del Buen Gobierno prestó juramento.

11:43 | Nora Bonifaz juramenta como senadora

11:41 | Daniel Barragán juramenta como senador

El representante del Partido Cívico Obras prestó juramento. Durante la ceremonia expresó: “Por nuestro padre y nuestra madre, la nueva Jerusalén celestial, sí juro”.

11:39 | César Astudillo Salcedo juramenta como senadorEl representante de Fuerza Popular prestó juramento como integrante de la Cámara de Senadores del nuevo Congreso bicameral.

11:37 | Roger Astucuri Laura juramenta como senador

El representante del Partido Cívico Obras prestó juramento y quedó oficialmente incorporado a la Cámara de Senadores del nuevo Congreso bicameral.

11:36 | Saúl Armacanqui juramenta como senador

El representante de Juntos por el Perú prestó juramento y quedó incorporado oficialmente a la Cámara de Senadores del nuevo Congreso bicameral.

11:32 | José Arista juramenta como senador

El exministro de Economía y representante de Fuerza Popular prestó juramento.

11:31 | Serafín Andrés Luján juramenta como senador

El representante de Juntos por el Perú prestó juramento

11:28 | Katherine Ampuero presta juramento como senadora

11:26 | Lourdes Alcorta juramenta como senadora

11:25 | Alejandro Aguinaga juramenta como senador

Alejandro Aguinaga continúa con la ceremonia de juramentación de los integrantes de la Cámara de Senadores, que se desarrolla en orden alfabético.

11:23 | Juramentación de senadores continuará en orden alfabético

Se informó que, a partir de este momento, la juramentación de los senadores se realizará siguiendo el orden alfabético de los legisladores electos.

11:20 | Alejandro Muñante juramenta como senador

Alejandro Muñante se convierte en el tercer senador en juramentar durante la sesión de instalación del Congreso bicamera

11:18 | Fernando Rospigliosi juramenta como senador

Fernando Rospigliosi se convierte en el segundo senador en juramentar durante la sesión de instalación del Congreso bicameral.

11:15 | Miguel Ángel Torres Morales presta juramento como senador

Miguel Ángel Torres Morales juró como senador durante la sesión de instalación del Congreso bicameral, en el inicio de la ceremonia de juramentación de los integrantes de la Cámara de Senadores.

10:00 | Junta Preparatoria queda lista para iniciar la juramentación de senadores y diputados

La Junta Preparatoria, presidida por Miguel Torres, quedó instalada para dar inicio a la ceremonia de juramentación de los senadores y diputados electos del nuevo Congreso bicameral.

Congreso bicameral: Junta Preparatoria quedó lista para iniciar juramentación de Senadores y Diputados. Foto: Congreso de la República.

¿Cuántos legisladores juramentan hoy?

Un total de 190 parlamentarios prestan juramento este viernes para el periodo legislativo 2026-2031. La ceremonia se realizará en dos momentos, de acuerdo con el cronograma establecido por el Congreso.

11:00 a. m.: juramentación de los 60 integrantes de la Cámara de Senadores.

juramentación de los 60 integrantes de la Cámara de Senadores. 4:00 p. m.: juramentación de los 130 integrantes de la Cámara de Diputados.

Así queda conformada la Cámara de Senadores

La Cámara de Senadores estará integrada por 60 legisladores distribuidos entre las seis organizaciones políticas que obtuvieron representación en las Elecciones Generales de 2026. La composición será la siguiente:

Fuerza Popular: 22 senadores .

. Juntos por el Perú: 14 senadores .

. Renovación Popular: 8 senadores .

. Partido del Buen Gobierno: 7 senadores .

. Partido Cívico Obras: 5 senadores .

. Ahora Nación: 4 senadores.

Así queda conformada la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados estará conformada por 130 representantes de las seis agrupaciones políticas que superaron la valla electoral. La distribución de escaños es la siguiente:

Fuerza Popular: 41 diputados .

. Juntos por el Perú: 32 diputados .

. Partido del Buen Gobierno: 18 diputados .

. Renovación Popular: 15 diputados .

. Partido Cívico Obras: 14 diputados .

. Ahora Nación: 10 diputados.

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