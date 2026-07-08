La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) para coordinar medidas de prevención frente al fenómeno de El Niño y revisar el estado de distintas obras en las regiones.

Tras la cita, el presidente de la ANGR y gobernador regional de Piura, Luis Neyra, destacó el compromiso de la futura mandataria de trabajar junto a los gobiernos regionales.

“Creo que este mensaje que ha tenido con los integrantes del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha sido bastante esperanzador, puesto que se ha comprometido a trabajar codo a codo para sacar adelante a nuestro país”, afirmó.

Durante la reunión también se planteó la necesidad de destinar recursos para obras de reconstrucción y defensas ribereñas. En ese contexto, el vicepresidente de la ANGR y gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, sostuvo: “Pedimos que el Congreso pueda reflexionar y que este dinero sirva fundamentalmente para obras prioritarias de defensa ribereñas, de las dificultades que vamos a tener las regiones costeras, pero también aquellas regiones que sufrirán con heladas y friajes”.

Por su parte, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, pidió atender las necesidades del país por macrorregiones y expuso los principales problemas del sur, como las brechas en salud y educación, la escasez de agua, los conflictos sociales y los problemas limítrofes.