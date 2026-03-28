En el marco de su campaña, la candidata presidencial Keiko Fujimori afirmó que, de llegar al Gobierno, no contempla la disolución del Congreso y que priorizará el entendimiento entre fuerzas políticas para impulsar reformas.

“Yo creo en el diálogo y creo que es la mejor manera de poder sacar reformas, de poder aprobar leyes. El día 12 de abril la población dirá quiénes son los partidos que esperamos llegar al Congreso de la República y quienes lleguemos, vamos a estar obligados a dialogar, a consensuar” , dijo.

Luego continuó con: “por supuesto que, a discrepar también de muchas cosas, pero aquí lo importante es tenemos un mandato bien claro”.

Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular indicó que en un eventual gobierno se distribuirán 5 millones de kits escolares, los cuales incluirán buzos y calzado, y serían producidos principalmente por micro y pequeñas empresas, en coordinación con organizaciones sociales y el Parque Industrial de Vía El Salvador.

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