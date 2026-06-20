La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continúa liderando el conteo oficial de la segunda vuelta electoral, de acuerdo con el más reciente avance de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con el 99.640% de actas contabilizadas, la postulante alcanza el 50.113% de los votos válidos. Entretanto, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, registra el 49.887% de las preferencias electorales. La actualización fue publicada a las 12:50 p.m. de este 20 de junio.

Los datos reportados por la ONPE muestran el siguiente escenario:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 50.113% — 9′184,381 votos

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 49.887% — 9′142,907 votos

La diferencia entre ambos es de 41,474 votos.

El resultado todavía no es definitivo debido a que resta procesar una pequeña parte de las actas electorales.

¿Cómo avanza el conteo?

Según el reporte oficial, la ONPE ha contabilizado 92,432 actas de un total de 92,766 correspondientes a la elección presidencial. Asimismo, 334 actas se encuentran para envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y ninguna acta pendiente de contabilización.