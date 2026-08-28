La presidenta Keiko Fujimori llegó este viernes 28 de agosto a Tacna para participar en las actividades oficiales por el 97.° aniversario de la reincorporación de la Ciudad Heroica al Perú, ocurrida el 28 de agosto de 1929.
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La mandataria arribó a la región a bordo de un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), como parte de su agenda oficial. Su visita contempla diversas ceremonias protocolares y actividades conmemorativas junto a autoridades y ciudadanos.
Keiko Fujimori llegó acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. La delegación presidencial se trasladó al centro de la ciudad para participar en los actos programados por esta fecha histórica.
La reincorporación de Tacna al territorio peruano se concretó en 1929, luego de casi 50 años bajo administración chilena tras la Guerra del Pacífico. La fecha constituye una de las principales expresiones de identidad y memoria histórica de la población tacneña.
Homenaje a mujeres tacneñas
Durante la ceremonia, las mujeres tacneñas participaron en el tradicional izamiento de la bandera en el asta principal, en una jornada marcada por actos protocolares y homenajes a la población de la Ciudad Heroica.
Este acto que se desarrolla en el Paseo Cívico de Tacna, forma parte de las celebraciones oficiales organizadas por el aniversario de la reincorporación.
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