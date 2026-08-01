La presidenta Keiko Fujimori llegó al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) para cumplir una jornada de trabajo centrada en el seguimiento de las operaciones contra los remanentes de organizaciones terroristas y el narcotráfico.

La mandataria arribó a la base militar de Mazamari, en la provincia de Satipo, región Junín, donde fue recibida por el alto mando militar.

Durante la visita, las autoridades de las Fuerzas Armadas presentarán un informe sobre las intervenciones realizadas por el Batallón Contraterrorista Alto Comaina N.° 79, unidad que desarrolla acciones contra remanentes terroristas y organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas en el Vraem.

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La presidenta Keiko Fujimori llegó a la zona del VRAEM



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Como parte de la agenda, la jefa de Estado también se trasladará a la base de Valle Esmeralda para conocer las labores operativas que realizan las fuerzas del orden. Además, recibirá información sobre la operación en la que fue abatido el terrorista conocido con el alias de “Richard” y los daños sufridos por un helicóptero durante esa intervención.

La jornada continuará con una visita a la base militar de Pichari, donde los mandos expondrán las condiciones operativas, los retos logísticos y las necesidades de equipamiento para reforzar las acciones de seguridad en la zona.