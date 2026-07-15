Keiko Fujimori recibió sus credenciales oficiales como presidenta de la República para el periodo 2026-2031 durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tras concluir el proceso electoral, la mandataria afirmó que el país inicia una nueva etapa y planteó como prioridades el progreso, la paz y el reencuentro entre los peruanos.

Durante su discurso, Fujimori se dirigió especialmente a quienes no respaldaron su candidatura y aseguró que el Estado estará al servicio de toda la población.

“Quiero hablar especialmente a quienes no votaron por mí. Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esa desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad. Gobernaremos para todos”, afirmó.

La presidenta también defendió la necesidad de avanzar hacia la reconciliación nacional sin que las diferencias políticas se conviertan en enfrentamientos.

“Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación significa aprender a construir sobre aquello que nos une”, expresó.

Como parte de su propuesta de gestión, Fujimori anunció que su gabinete estará conformado por profesionales con capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio, sin que la militancia política sea un requisito. Además, señaló que cada ministerio tendrá metas específicas y que la ciudadanía podrá evaluar periódicamente los resultados del gobierno.