Durante una entrevista con el diario ecuatoriano El Universo, la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, informó que buscará solicitar facultades legislativas al Congreso bicameral para implementar medidas contra la inseguridad ciudadana y fortalecer el orden público.

Fujimori señaló que sus primeros 100 días de gobierno estarán enfocados en la prevención ante el Fenómeno El Niño y en impulsar la recuperación económica.

En ese sentido, proyectó que el país podría alcanzar un crecimiento financiero de entre 5% y 6% para el año 2027.

Como parte de su propuesta en seguridad, la futura mandataria indicó que se contempla la participación de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en emergencia, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Tambiém planteó que el personal militar pueda colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario dentro de los establecimientos de reclusión para enfrentar al crimen organizado relacionado con el narcotráfico y la minería ilegal.

En el ámbito económico, la próxima gestión busca apoyar a las micro y pequeñas empresas, destrabar proyectos de inversión y promover la generación de empleo.