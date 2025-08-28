El abogado penalista Luis Lamas Puccio cuestionó la reacción de la presidenta Dina Boluarte tras el allanamiento a la vivienda de su hermano Nicanor Boluarte, investigado por presuntos vínculos con una organización criminal.

En declaraciones a Canal N, Lamas Puccio señaló que la mandataria debió mantenerse al margen del proceso y evitar que el Consejo de Ministros se pronunciara en defensa de un familiar, pues ello podría interpretarse como una injerencia política en una investigación fiscal.

“La presidenta debió mantenerse al margen y no involucrar al Consejo de Ministros en la defensa de un familiar”, advirtió el especialista, al subrayar que se trata de un caso estrictamente judicial.

El abogado recordó que las autoridades deben garantizar la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, de modo que las diligencias contra Nicanor Boluarte se desarrollen sin presiones ni interferencias.