El Ejecutivo viene impulsando la implementación de una torre de control en el aeródromo de Caballococha, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla (Loreto), como parte de las acciones para fortalecer la soberanía nacional en la frontera amazónica.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto a autoridades nacionales y locales, colocó la primera piedra de esta infraestructura, destacando la importancia del control aéreo en las fronteras y el respeto a la soberanía del país.

En paralelo, se anunció la creación de la Unidad Ejecutora de Caballococha para transferir recursos y construir un nuevo centro de salud en Santa Rosa de Loreto.

También se resaltaron avances en conectividad educativa con computadoras e internet en una escuela local y la presencia del módulo MAC Express que facilita trámites de diversas entidades públicas en un solo lugar.

El jefe del Gabinete Ministerial lideró un diálogo con autoridades y sociedad civil en una Mesa de Trabajo para el desarrollo del distrito de Santa Rosa de Loreto, donde se escucharon demandas y se informó sobre los avances logrados.

La próxima sesión será en setiembre en Caballococha para continuar con los compromisos. Estas acciones refuerzan la voluntad del Gobierno de consolidar la soberanía en la frontera amazónica y mejorar las condiciones de vida de la población local.

