Durante la ceremonia por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, aseguró que el Ejecutivo culminará su gestión entregando al siguiente gobierno un país con una economía en crecimiento y con instituciones en funcionamiento.

“El Poder Ejecutivo entregará al próximo gobierno un país en marcha, con una economía que mantiene su crecimiento, instituciones operativas y condiciones que permitan asegurar la continuidad de las políticas públicas”, señaló Arroyo en su discurso.

El titular de la PCM también afirmó que el Perú atraviesa un proceso de transición democrática que, según indicó, debe desarrollarse con responsabilidad, serenidad y respeto por la institucionalidad.

Durante su intervención, Arroyo destacó además la relación bilateral entre Perú y Estados Unidos.