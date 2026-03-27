Tras su reciente juramentación, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que ya sostuvo un encuentro con el titular del Congreso, en el que abordaron la próxima presentación del gabinete ante el Parlamento para solicitar el voto de confianza.

Durante la reunión, ambas autoridades intercambiaron propuestas y coincidieron en que en los próximos días se definirá la fecha en la que el Ejecutivo acudirá al Legislativo.

El jefe del gabinete indicó que se viene ejecutando el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y lucha contra la criminalidad 2026-2028, en paralelo con operativos contra la minería ilegal.

También señaló que se ha convocado al alto comisionado para atender este problema y que se ha reforzado el personal y la logística, al considerar que ambas problemáticas están vinculadas.

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