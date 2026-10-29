El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, descartó las versiones sobre un posible alejamiento de su cargo y aseguró que el gabinete ministerial continúa trabajando en las prioridades del Gobierno.
Sus declaraciones se dieron durante una visita de trabajo a la región Tumbes, donde supervisó las labores de descolmatación del río Tumbes.
El titular de la PCM señaló que los integrantes del Ejecutivo están enfocados en combatir la criminalidad, enfrentar el fenómeno El Niño y atender las necesidades de sus respectivos sectores.
“Todos los ministros siempre están en evaluación, pero ahorita todos estamos abocados a luchar contra la criminalidad, a enfrentar el fenómeno de El Niño y varios ministros más a sus sectores, caso pesca, vivienda, así que yo no comento sobre chismes, pero sí sobre el tema de fondo”, manifestó.
Durante su recorrido, Galarreta también advirtió sobre la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante las lluvias y otros efectos del fenómeno climático. En ese sentido, consideró fundamental que las ciudades cuenten con sistemas de drenaje para evitar dificultades como las registradas en anteriores emergencias.
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