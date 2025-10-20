La congresista Maricarmen Alva Prieto manifestó su indignación ante las amenazas dirigidas contra la fiscal Margarita Haro Pinto, quien viene siendo objeto de extorsiones atribuidas a presuntos miembros de la organización criminal “Los Pepes de San Juan de Lurigancho”.

Según se conoció, los ataques se habrían producido como represalia por las investigaciones que la magistrada realiza en torno a casos de crimen organizado.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la parlamentaria expresó su rechazo a estos hechos y pidió una acción firme del Estado frente a las mafias que buscan amedrentar a los operadores de justicia.

“Es inaceptable que una fiscal sea amenazada por cumplir con su deber. No podemos permitir que las mafias intimiden a la justicia. ¿Hasta dónde hemos llegado?”, señaló.

En el marco de sus atribuciones de fiscalización, Alva Prieto remitió oficios al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, y al ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo.

En dichos documentos solicitó información sobre las medidas de protección adoptadas para garantizar la seguridad de los fiscales que enfrentan amenazas en el ejercicio de sus funciones.

La congresista advirtió que la violencia contra representantes del Ministerio Público no solo compromete su integridad personal y la de sus familias, sino que también afecta la independencia institucional y el equilibrio del Estado de Derecho.

Asimismo, destacó que la seguridad de los fiscales debe considerarse un asunto prioritario dentro de la agenda nacional. “Defender a quienes investigan a las mafias es defender al Perú. Sin fiscales protegidos, no hay justicia posible”, enfatizó.

Finalmente, Alva anunció que dará seguimiento a las respuestas de las autoridades competentes y exigirá la implementación de acciones concretas para salvaguardar la vida y el trabajo de la fiscal Haro Pinto y de todos los representantes del Ministerio Público que se encuentran expuestos a amenazas por parte del crimen organizado.

La fiscal Margarita Haro está siendo amenazada por mafias por atreverse a investigar. ¿Hasta dónde hemos llegado? Oficié a @FiscaliaPeru y @MininterPeru para conocer las medidas de resguardo a los fiscales en riesgo. No permitiré que el crimen organizado intimide a la justicia. pic.twitter.com/QBr0PwuZOo — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) October 20, 2025