La Marina de Guerra del Perú incorporó al servicio activo las patrulleras B.A.P. “Río Huarmey” y B.A.P. “Río Nepeña”, que serán empleadas en labores de control y vigilancia en el dominio marítimo nacional.

Ambas unidades fortalecerán las acciones orientadas a la seguridad de la vida humana en el mar, la protección del medio ambiente marino y la lucha contra actividades ilícitas.

El afirmado del Pabellón Nacional se realizó el 22 de enero en el muelle antedique de la Base Naval del Callao, en una ceremonia presidida por el presidente de la república, José Jerí Oré.

El acto contó con la participación de autoridades civiles y militares, así como del comandante general de la Marina, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, quien recibió el reconocimiento al trabajo desarrollado por el personal del SIMA Perú.

Durante su intervención, el comandante general señaló que estas patrulleras cuentan con capacidad para operar más allá de las 200 millas del litoral, en concordancia con los compromisos internacionales del Estado.

“Estos buques son una muestra más de la gran capacidad de construcción del SIMA, fruto del talento y compromiso de sus operarios, artesanos del acero”, afirmó.