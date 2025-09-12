Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, enfrentará el proceso penal del denominado ‘caso Cócteles’ bajo comparecencia simple, sin restricciones en su contra. El proceso investiga los presuntos aportes irregulares para financiar las campañas presidenciales de Fuerza Popular en 2011 y 2016.

La decisión fue adoptada por el juez Wilson Verastegui, quien dejó sin efecto las reglas de conducta que se le impusieron como parte del mandato de comparecencia con restricciones dictado anteriormente.

El magistrado tomó esta medida luego de que el Poder Judicial anulara la etapa intermedia de control de la primera acusación fiscal presentada en este caso. Como consecuencia, el mandato restrictivo perdió validez.

En una audiencia virtual realizada el 9 de septiembre, el juez dispuso que Vito solo tendrá la obligación de acudir al Ministerio Público y al Poder Judicial cuando sea requerido.