El Poder Judicial analizará el 21 de enero la solicitud del expresidente Martín Vizcarra para suspender de manera provisional la condena de 14 años de prisión efectiva que se le impuso por el delito de cohecho pasivo propio.

El pedido fue planteado por su defensa dentro del proceso de apelación contra la sentencia dictada en noviembre de 2025.

La audiencia se realizará de forma virtual desde las 9:00 de la mañana y estará a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que también escuchará los argumentos del Ministerio Público antes de emitir un pronunciamiento sobre la solicitud.

El requerimiento no busca anular la condena, sino detener su ejecución mientras se revisa el recurso en segunda instancia. Vizcarra cumple actualmente la pena en el penal de Barbadillo, en Ate, la cual incluye además una inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La condena fue emitida el 26 de noviembre de 2025 por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que determinó que el exmandatario recibió 2.3 millones de soles en sobornos vinculados a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.