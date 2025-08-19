El expresidente Martín Vizcarra reapareció este martes en una audiencia virtual realizada desde el penal de Barbadillo, en Ate, donde cumple cinco meses de prisión preventiva.

La medida fue dictada en el marco de la investigación por presuntos actos de corrupción en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, vinculados a su gestión como gobernador regional.

Se trata de la primera vez que Vizcarra participa en una diligencia judicial desde su ingreso al establecimiento penitenciario, al que fue trasladado tras la orden del Poder Judicial.

La audiencia estuvo dirigida por la jueza Fernanda Ayasta Nassif, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional.

Durante su intervención, el exmandatario ofreció disculpas por su ausencia en la sesión anterior y aseguró que siempre ha buscado cumplir con las citaciones judiciales.

“Pedir disculpas por no haberme presentado el día jueves porque estaba en plena dirigencia y traslado. Usted sabe que desde el primer día de este juicio oral no he faltado a ni una sola sesión que ha sido convocada. Solamente han sido factores externos, espero que pronto puedan revertirse los que han generado esta inasistencia de la anterior. Me comprometo de aquí o donde esté a participar en todas las otras diligencias y audiencias que usted convoque, señora”, manifestó Vizcarra.

Ante estas palabras, la magistrada Ayasta Nassif respondió que comprendía la situación. “Correcto, señor Vizcarra, no se preocupe. Sí, en atención a eso fue que precisamente en la sesión pasada se hizo este caso a la petición de su defensa, dado que entendíamos que estaba en pleno traslado y también la defensa estaba conjuntamente en ese tema o procedimiento administrativo. No se preocupe, señor Vizcarra”, señaló.