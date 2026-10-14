El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Brigitt Bruna Bencich Aguilar como presidenta del directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), en reemplazo de Fredy Jordán Medina, cuya renuncia fue aceptada.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 465-2026-EF/10, publicada en el diario El Peruano.

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N.° 466-2026-EF/10, se nombró a Julio Vidal Montoya Gonzales como representante del MEF ante el directorio del Fonafe.

En tanto, a través de la Resolución Suprema N.° 041-2026-EF, se designó a Lorena de Guadalupe Masías Quiroga como directora ejecutiva, tras aceptarse la renuncia de Pedro Manuel Tapia Alvarado.

El Fonafe tiene bajo su ámbito a 35 empresas estatales, entre ellas 11 distribuidoras eléctricas, cinco generadoras de energía, cuatro entidades financieras, seis empresas de infraestructura no eléctrica, una compañía de hidrocarburos y ocho empresas dedicadas a diversas actividades.

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