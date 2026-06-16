El Ministerio de Economía y Finanzas defendió ante el Congreso la aprobación de un crédito suplementario superior a los S/ 9 mil millones, al considerar que estos recursos serán clave para financiar inversiones, atender obligaciones laborales y reforzar las medidas de prevención frente a un posible Fenómeno de El Niño.

Durante su exposición en la Comisión de Presupuesto, el ministro Rodolfo Acuña señaló que los fondos contemplan partidas destinadas a negociaciones colectivas, gratificaciones para trabajadores CAS, intervenciones relacionadas con los Juegos Panamericanos y diversas obras de infraestructura.

También indicó que una parte importante será ejecutada por la Autoridad Nacional de Infraestructura para trabajos de prevención en el norte del país.

“Ya sabemos que viene un tema muy fuerte con el Fenómeno de El Niño y cada gobierno regional y local tiene que comenzar a hacer los trabajos de descolmatación y prevención que correspondan”, expresó.

El titular del MEF también respondió a las observaciones formuladas sobre el crecimiento económico registrado en abril. En ese contexto, sostuvo que el objetivo de las medidas impulsadas por el Gobierno es fortalecer la economía y generar mejores condiciones para el desarrollo futuro.

“Ahora que estamos creciendo en mayor medida, queremos pintar de colores el crecimiento. Todo el esfuerzo que estamos haciendo busca dejar una economía que pueda generar mayor prosperidad hacia adelante”. Además, destacó la reducción del déficit fiscal y el incremento de la recaudación tributaria respecto al año anterior.

Respecto a la preparación ante eventuales emergencias climáticas, Acuña indicó que el país dispone de créditos contingentes por 2.500 millones de dólares. También explicó que la incorporación de gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS se plantea de manera progresiva debido a su elevado costo.